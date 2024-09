Artista Marcos Chaves lança livro de fotografia em Brasília nesta quinta

O multiartista carioca Marcos Chaves desembarca em Brasília nesta quinta-feira (12/9) para o lançamento de It looked, and I looked back. O livro reúne 187 imagens que trazem um panorama da obra do artista. Com prefácio de Bernardo Mosqueira e ensaio de Luísa Duarte, o livro mergulha nos elementos que tornaram a obra de Marcos Chaves uma das mais carregadas de humor da produção brasileira contemporânea. "Marcos Chaves desenhou aquela que seria a marca do seu gesto poético, qual seja, o deslocamento do que já está no mundo com vias a nos endereçar um sentido até então inaudito, tendo para isso o humor como aliado constante", escreve Luísa Duarte, no texto que acompanha o livro.

Na obra do artista, objetos ordinários do cotidiano ganham significados particulares. São peças como perucas, canivetes, globos terrestres, uma bolsa térmica, um livro ou um aparelho de barbear que, ao passar pelo crivo do artista, são redefinidos a partir de uma postura muitas vezes cheia de humor. Esse olhar pode se materializar em forma de objetos, instalações ou fotografias, a depender do período de produção de Chaves.

It looked, and I looked back traz textos em inglês, mas um QE Code está disponível com a tradução para o português. Além disso, os primeiros 50 exemplares da obra vêm com uma fotografia assinada pelo artista.

Formado em arquitetura pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, Chaves sempre direcionou um olhar especial para o espaço urbano a para a maneira como se davam as relações neste ambiente. O livro, que será lançado às 18h na Livraria Travessa do Casa Park, nasceu de um hábito desenvolvido pelo artista de fotografar curiosidades pelas ruas das cidades. A editora escolhida, segundo o artista, é a mesma que fez um livro para uma exposição de Leonilson em Nova York. “Conhecemos a editora que fez o livro para exposição do Leonilson, na América Society em Nova York. Foi o melhor que já vi. Eu conhecia o Leonilson e o designer que produziu não, mas parecia que sim. Ficamos muito impressionados, então o Kevin (parceiro de Marcos Chaves) entrou em contato com o produtor e falou que tinha um projeto meu para um livro”, relata o artista.

Nas fotos, a gambiarra é uma espécie de protagonista e, ao mesmo tempo, uma solução bem brasileira para a urgência de um problema e a falta de aparato público ou econômico para resolvê-lo. São imagens, por exemplo, de bueiros isolados com plantes ou tetos cujos furos foram vedados com placas. A ironia e o bom-humor surgem dessas situações inusitadas encontradas pelas ruas as metrópoles. Ao reparar nos buracos no asfalto ocasionados pela chuva no Rio de Janeiro, Marcos notou objetos, pedaços de plantas colocados ali pela população na intenção de alertar os motoristas. O aspecto lúdico dessas o incentivou a sacar a câmera e a registrar. “Eu acho a gambiarra pura inteligência. A inteligência que, por vezes, é mais simples, às vezes é bastante sofisticada também. Eu vejo que nós, brasileiros, temos uma capacidade de improvisar muito maior do que outros povos”.

As 187 imagens de It looked, and I looked back foram selecionadas pelo editor do livro dentre as 500 que o artista enviou. Nesse processo de curadoria, as paridades apareceram e ganharam um ritmo próprio na montagem do livro. A construção longa desse último trabalho deu frutos positivos para Marcos Chaves: livros quase esgotados nos Estados Unidos e boa recepção nos lançamentos no Brasil.

Serviço

It looked, and I looked back

De Marcos Chaves. Lançamento nesta quinta-feira (12/9), às 18h, na Livraria Travessa, Casa Park