Lucas Gehre faz campanha de arrecadação para publicar 3ª 'Quadradinhas'

O desenhista Lucas Gehre criou uma campanha de arrecadação para a publicação e impressão do terceiro livro da série em quadrinhos Quadradinhas. As doações, que são a partir de R$75, podem ser realizadas até o dia 15 de outubro pelo site Catarse.

A meta da campanha é arrecadar R$42 mil de 400 apoiadores. Além de imprimir a terceira edição, a segunda, que está esgotada há dois anos, será reimpressa para quem desejar completar a coleção. O primeiro volume também estará disponível para quem desejar adquirir.

Produzida desde 2010 com o suporte financeiro do próprio autor e com o apoio de leitores, a série conta com mais de 2 mil tirinhas. O quadrinista, que já publicou em versão física duas coletâneas da obra, pretende imprimir até o 10º volume.