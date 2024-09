Peça em homenagem aos Beatles tem sessão em Brasília na sexta-feira (13/9)

O espetáculo Hey Jude em Brasília, que presta tributo aos Beatles, contará com uma apresentação única e especial nesta sexta-feira (13), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O show aposta em um repertório amplo e na fidelidade de arranjos, timbres, vozes, figurinos, trejeitos e até em diálogos em inglês no palco.

Formada por Cesar Kiles (Paul McCartney), Thomas Arques (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr) e Thiago Gentil (John Lennon), a Hey Jude traz a com a turnê ‘Now And Then’, que dá nome a última música do The Beatles, lançada no ano passado. O novo show traz novos figurinos e repertório incluindo os principais sucessos dos Beatles e canções que não eram apresentadas no espetáculo até então.

A banda ainda tem uma orquestra regida pelo maestro Anselmo Ubiratan (intérprete de George Martin no espetáculo) que é responsável pela transcrição minuciosa de todas as orquestrações originais, proporcionando as mesmas experiências sonoras encontradas nas canções originais dos Beatles.

SERVIÇO

Hey Jude em Brasília

Sexta-feira (13/9), às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (SDC - Ulysses Guimarães, Brasília). Ingressos a partir de R$ 80 (meia-entrada) + taxa do Sympla.