Festival Made in Japan terá gastronomia, games e concurso de cosplay

A sexta edição do Made in Japan Brasília começa nesta sexta (13/9) e vai até domingo (15/9). O festival vai ocorrer no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade - (crédito: Divulgação)

A sexta edição do Made in Japan em Brasília ocorre a partir desta sexta-feira (13/9) e segue até domingo (15/9), no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. O evento celebra os 116 anos da imigração japonesa no Brasil e aposta em uma imersão na cultura oriental, com apresentações, gastronomia típica, área de games, espaço para crianças e um line-up inédito para os três dias de festival. A abertura nesta quinta(13/9) tem início às 18h e, no restante dos dias, o evento terá programação a partir das 11h.

Entre as principais atrações, estão apresentações de taikos (tambores japoneses), danças típicas e exibição do sumô, com a presença da seleção brasileira da modalidade. Além da área de games, o festival vai oferecer o famoso concurso de cosplay, uma das atrações mais prestigiadas pelos entusiastas da cultura pop japonesa.

Entre os pratos típicos disponíveis na área gastronômica estão o sushi, sashimi, temaki, yakisoba, lámen, takoyaki, donburi, gyoza, harumaki, karaage, tempurá e udon, com as principais marcas e profissionais da capital federal. Outro espaço do evento serão os estandes com produtos japoneses exclusivos e apresentações culturais que incluem performances de artistas nacionais.

Serviço

6º Made in Japan

Desta quinta-feira (13/9) até domingo (15/9), a partir das 11h, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Ingressos a partir de R$ 10 (meia-entrada) + taxa do Digital Ingressos