'Astro Bot' mostra homenagem da Sony a trajetória do PlayStation

O terceiro jogo do novo mascote da Sony busca uma temática de ação e aventura, nos moldes de Super Mario Odyssey e se utiliza de várias mecânicas como as vistos em It Takes Two. Astro Bot é o terceiro título protagonizado pelo robozinho da PlayStation. Astro fazia parte dos bots que vinham em uma demo de teste para as novas funcionalidades do controle do PlayStation 4, sua primeira aparição foi em um jogo lançado para Realidade Virtual (VR) chamado Astro Bot: Rescue Mission, criando a identidade do personagem, depois Astro retornou na demonstração Astro’s Playroom que vem instalada nos PlayStation 5 recém adquiridos, lá um jogo de aventura com o robozinho podia ser experienciado, onde seu objetivo era passar pelas diversas eras do PlayStation.

Agora, em seu título único, Astro Bot, os bots andam tranquilamente pelo espaço, na sua nave em formato de PlayStation 5 atingida pelos mesmo alienígenas vistos em Rescue Mission, que acaba caindo em um planeta deserto e separando os 300 bots de sua nave, assim cabe a Astro trazer seus irmãos bots de volta para a nave, enquanto conserta o PS5 para decolar mais uma vez.



Mais uma da Sony



Astro adquire diversos equipamentos para ajuda-lo em sua jornada. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

Muitos jogos de ação e aventura debutaram como títulos marcantes em várias eras da Sony, como Crash Bandicoot, Little Big Planet e agora, Astro Bot retornar o sentimento de clássicos, o jogo mostra inspiração em ambos os títulos da PlayStation, mas ainda assim, permanece com um DNA único. Trazendo mecânicas diferentes em quase todos os níveis, mudando a jogabilidade, como as luvas de boxe do sapo, o poder de encolhimento do ratinho, o poder de criar plataformas do elefante, o poder de arrancada do cachorro, entre vários outros.



A dinâmica migra até para fases especiais, como no final do segundo mundo, onde jogamos com os poderes de Kratos, carregando o Machado do Leviatã numa fase temática do jogo nórdico do espartano mais irritado do mundo dos games.



“Eu entendi a referência”



Um hall de personagens conhecidos e esquecidos fazem aparição nessa grande homenagem. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

God of War, Ghost of Tsushima, PaRapppa The Rapper, Blooborne, The Last of Us, Jak and Daxter, Days Gone, Ratchet and Clank. Essas são algumas das várias franquias que fazem uma pequena aparição sendo referenciadas com um boy vestido como algum personagem, que assim como todo bom Collectathon (Jogos que trazem um colecionável ou vários em uma única fase como Banjo e Kazooie e Mario 64) fazem parte dos colecionáveis, podendo ser encontrado ao longo das fases, tanto a plena vista, sendo atacado por inimigos locais, presos em uma árvore, sentados apreciando a vista ou podem estar escondidos, tendo que destruir uma parede ou revelar algum segredo oculto na fase para encontrá-los.



Fora isso, existe uma máquina de gacha (máquina japonesas que você dá dinheiro em troca de um prêmio), aqui ela cede itens relacionados aos personagens que você salvou ao longo da sua aventura, como uma fogueira para o Kratos bot e uma moto para o Deacon San John bot, essas que geram uma interação única, o que no caso, Astro só pode interagir batendo nas coisas, no caso especial de Kratos se você o atrapalha em sua meditação na fogueira ele o congela com o Machado do Leviatã.



Desafios

Kratos bot tem um nível especial para Astro desfrutar ao encarnar o Deus da Guerra por um dia. (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

Apesar das fases principais serem bem estruturadas e passáveis com alguma facilidade, o jogo ainda conta com severos desafios ao longo de sua jornada, com planetas especiais escondidos em seus mundos. Por exemplo, no mundo do polvo, existe uma série de desafios do triângulo (sim, o botão do controle) que requerem muita precisão e tempo de pulo que podem ser frustrantes para os mal-acostumados aos jogos de plataforma, a parte recompensadora é que muitos personagens não pertencentes à casa da PlayStation se encontram nesses níveis, como Claire e Leon de Resident Evil 2.

Considerações Finais

O Dual Sense, controle do PS5, serve de nave para Astro se locomover entre galáxias (foto: Reprodução/Sony PlayStation)

Trazendo o espírito de início de geração, Astro Bot é um respiro satisfatório da Sony, rodeado de referências que vão fazer sua mente cavucar os mais profundos personagens que habitaram o controle do seu console. O jogo serve como um sucessor espiritual para Little Big Planet, além de mostrar o potencial da empresa para uma nova iniciativa no gênero, trazendo diversidade de gameplay e utilizando muito bem as mecânicas apresentadas, o jogo remete aos clássicos da Nintendo, mostrando o talento das gigantes japonesas no gênero de plataforma. Em um ano cheio de falhas e mancadas da PlayStation, Astro Bot acerta no que a empresa faz melhor, exclusivos. Astro Bot está disponível exclusivamente para PlayStation 5.



*Esta análise foi feita com uma cópia enviada pela PlayStation Brasil.