Zé Felipe se revolta e xinga médico por supostas críticas a Virginia Fonseca

Nesta quinta-feira (12/9), Zé Felipe expressou seu descontentamento nas redes sociais após receber críticas de um médico, embora não tenha mencionado o nome do profissional. O cantor, conhecido por sua sinceridade, fez um desabafo em seus Stories do Instagram, revelando seu incômodo com as observações do médico. "Estou tentando ficar mais de boa, não brigar com ninguém," disse Zé Felipe, refletindo sobre seu esforço para manter a calma e evitar conflitos. No entanto, ele acabou reagindo com um comentário duro, demonstrando sua frustração.

Zé Felipe não hesitou em utilizar uma linguagem contundente para expressar seu desagrado. "Apareceu um doutor aí falando coisas que me chatearam," desabafou. Ele fez uma crítica direta ao profissional de saúde, sugerindo que o médico deveria "dobrar tudo bem dobrado e socar dentro do seu r*bo de uma vez." Este desabafo surpreendeu seus seguidores e gerou especulações sobre o motivo exato da sua raiva.

Os seguidores começaram a especular que a irritação de Zé Felipe poderia estar ligada a críticas sobre a escolha de Virginia Fonseca em ter dois cirurgiões plásticos para auxiliar na cicatriz da cesariana que ela realizou recentemente. Virginia deu à luz José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe, no domingo (8), e alguns profissionais de saúde discutiram publicamente sobre a decisão da influenciadora e o uso da chupeta para o recém-nascido.

Pouco tempo após a postagem, Zé Felipe aparentemente se arrependeu de seu desabafo e removeu os vídeos dos Stories. O cantor pareceu refletir sobre seu comportamento e reconheceu a importância de evoluir e aprender com os erros. "Acho que é amadurecimento e evolução," disse ele, sinalizando seu desejo de lidar com as críticas de uma maneira mais tranquila no futuro.

Reprodução/ Instagram

