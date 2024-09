Luana Piovani arma barraco no aeroporto após passageiros furarem fila

Luana Piovani causou um grande tumulto no aeroporto ao retornar para Portugal após suas férias em Fernando de Noronha. A atriz, conhecida por sua personalidade forte, não hesitou em compartilhar o incidente em suas redes sociais nesta quinta-feira, 12. Segundo Luana, o caos começou quando turistas estrangeiros começaram a furar a fila para o embarque. Ela tentou intervir, alertando os turistas em inglês sobre a fila, mas sua intervenção foi ignorada, o que desencadeou uma série de eventos mais tensos.

Desesperada por ajuda, Luana procurou a assistência dos seguranças do aeroporto, apenas para ser confrontada com um desdém preocupante. Em seus Stories no Instagram, ela relatou que os policiais presentes no local desconsideraram seu pedido, afirmando que não era problema deles. "Você acredita que o policial olhou para mim e fez assim: ‘Não é o nosso problema!'", desabafou Luana, frustrada com a falta de apoio dos profissionais de segurança.

A situação escalou quando Luana, insatisfeita com a postura dos seguranças, decidiu expressar seu descontentamento de uma maneira inusitada. Ela começou a cantar a música "Parabéns para Você", direcionando a canção aos policiais e outros profissionais de segurança que, em sua visão, falharam em suas funções. "Para você que faz a sua função e não faz a sua função," disse Luana, criticando a incompetência dos funcionários e a falta de eficácia no atendimento.

O incidente não apenas gerou um burburinho nas redes sociais, mas também levantou questões sobre a eficiência e a postura dos profissionais de segurança em aeroportos. Luana usou sua visibilidade para chamar a atenção para o problema, destacando a necessidade de uma abordagem mais proativa e atenta em situações de desordem em locais públicos.

