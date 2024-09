Morre Chad McQueen, ator de 'Karatê Kid', aos 63 anos

Além de ator, ele tinha uma paixão por corridas automotivas, herdada do pai. Competiu em grandes competições antes de estabelecer a McQueen Racing em 2010 - (crédito: LOIC VENANCE)

O ator Chad McQueen, conhecido pelo papel de Dutch na franquia de filmes Karate Kid e filho do ator Steve McQueen, morreu nessa quarta-feira (11/9) em sua casa em Palm Desert, Califórnia, aos 63 anos. Segundo informações do jornal New York Times, a causa da morte foi falência de órgãos, conforme disse seu advogado e amigo de longa data, Arthur Barens.

A confirmação da morte foi dada por familiares em uma publicação nas redes sociais. "Ele passou sua paixão, conhecimento e dedicação para nós, e continuaremos não apenas seu legado, mas também o de nosso avô. Como família, precisamos navegar por esse momento difícil e pedimos gentilmente privacidade enquanto lembramos e celebramos sua vida extraordinária", escreveu seus familiares no post.

McQueen participou em mais de 25 filmes e programas de televisão, como ator ou produtor. Ele participou de outros filmes, como Um Tira da Pesada e Linha Vermelha. Além de ator, ele tinha uma paixão por corridas automotivas, herdada do pai. Competiu em grandes competições antes de estabelecer a McQueen Racing em 2010.

Ele deixa sua primeira esposa, a atriz Stacey Toten, com quem teve um filho, Steven McQueen, que é conhecido por suas atuações em séries como The Vampire Diaries e Chicago Fire. Também deixa sua segunda esposa, Jeanie; com ela teve um filho chamado Chase e uma filha chamada Madison.