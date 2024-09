Humorista Victor Sarro traz peça para duas apresentações na capital

Victor Sarro é um humorista paulista que faz muito sucesso nas redes sociais. Com sua peça Na minha época não era bullying, Victor tem duas datas em Brasília. Nesta sexta-feira (13/9), o comediante estará no Teatro Caesb, em Águas Claras, e no sábado (14/9), no Teatro dos Bancários. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

O show é interativo com o público e resgata um humor de ''quinta série’’. Victor Sarro também é roteirista e ator e já trabalhou com nomes como Fábio Porchat e Anitta. Atualmente, está no ar em rede nacional no Programa de Calouros do SBT.



SERVIÇO

Na minha época não era bullying

Sexta-feira (13/9), ás 21h, no Teatro Caesb (Av. Sibipiruna, 11, Águas Claras) e sábado (14/9), ás 21h, no Teatro dos Bancários (Eqs 314/315,BL A). Ingressos: R$ 75 (meia entrada) + taxa do Sympla. Evento não recomendado para menores de 16 anos.