Com problemas na estrutura, Ludmilla pode cancelar show no Rock in Rio

Ludmilla tem show marcado no Rock in Rio para esta sexta-feira (13/9), às 19h, porém, há uma possibilidade de cancelamento da apresentação por supostas proibições do festival em relação à estrutura montada no palco. A cantora estaria preparando uma megaestrutura para o show no festival e teria sido vetada pelo próprio evento.

O Rock in Rio é conhecido por ser um evento flexível em relação à montagem de estruturas de cada artista. As informações ainda são conflitantes mas, aparentemente, a estrutura havia sido aprovada e a cantora soube do veto apenas nesta sexta-feira (13/9), durante a passagem de som. A restrição, supostamente, teria sido em relação a uma passarela.

Nenhuma nota oficial foi divulgada. O Correio entrou em contato com a assessoria da artista mas, até o momento da publicação, não obteve resposta. A matéria ainda está em atualização.





