Eliza Borges e Pablo Marquine fazem show no CTJ Hall, nesta sexta (13/9)

Eliza Borges e Paulo Marquine se apresentam no CTJ Hall - (crédito: Divulgação)

O show Entre nós, da cantora Eliza Borges e do pianista Paulo Marquine, chega ao CTJ Hall, da Casa Thomas Jefferson, nesta sexta-feira (13/9). O show começa às 20h e tem entrada gratuita. Não é preciso retirar o ingresso antecipadamente. A apresentação será transmitida ao vivo pelo canal da Casa Thomas Jefferson no Youtube.

O repertório do show conta com escolhas diversas, buscando importantes compositores e cantores de MPB, como Gonzaguinha, Milton Nascimento, Tom Jobim, Gilberto Gil, Jorge Ben Jor, Wilson Simonal e Marisa Monte. No palco, serão apenas a voz de Eliza e o piano de Marquine.



Paulo Marquine é um pianista reconhecido internacionalmente e no ano passado, realizou uma turnê chamada Faces do Piano Brasileiro, no Brasil e na Europa. Eliza Borges fez show na África esse ano, espalhando a música popular brasileira pelo mundo.



SERVIÇO

Show Entre Nós - Eliza Borges e Paulo Marquine



Sexta, às 20h, no CTJ Hall (SEPS 706, Via W5 Sul). Entrada gratuita.