Rapper Aka Rasta lança ‘Dualidades’ e explora as próprias personalidades

O novo álbum de estúdio do rapper Aka Rasta, Dualidade, já está disponível nas plataformas digitais e explora a construção das personalidades do artista. Autoconhecimento, astrologia e dualismo são alguns dos temas abordados por Rasta do disco distribuído pela Symphonic. Em 15 faixas, o rapper se aprofunda em perspectivas diferentes de si mesmo e reflete como características distintas podem se complementar.

O lado romântico e o lado de solteiro conquistador de Rasta entram em diálogo na obra em equilíbrio. O crescimento pessoal em contrapartida ao materialismo também é uma pauta abordada nas composições. A sonoridade do álbum traz diferentes versões do cantor na versatilidade para além do rap. Pop, afrobeat, lo-fi e hause são alguns dos gêneros que o artista explora no lançamento.

As músicas contam com participações especiais de Ryu, The Runner, Rincon Sapiência, G.A., N.A.N.A., Limera, Levi Menezes e Giana Mello. A produção musical dos beats é assinada por Tuti, Genesio, Blamecrxz, luangelus, Thiago Sub, Rigasbeats, Seithen#4100, Vertigo, Kouth, MAV e o próprio Aka Rasta. O lançamento precede a apresentação do rapper no palco do Rock in Rio, no dia 19 de setembro.