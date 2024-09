Compositora baiana Rachel Reis lança single de novo álbum de estúdio

A cantora e compositora baiana Rachel Reis inicia a nova jornada musical com o lançamento do single Ensolarada. A faixa disponível nas plataformas de áudio abre o trabalho do novo disco da artista, previsto para ser lançado em 2025. O clipe dirigido por Bruna Sozzi chega ao Youtube nesta quinta-feira (5/9), às 19h.

Para coroar a trajetória ímpar e libertar-se de expectativas previsíveis, a cantora relata reflexões e processos artísticos no lançamento. A sonoridade é marcada por influências do afrobeat, samba, reggae, country e amapiano. O single tem a produção assinada pelo músico e produtor baiano RDD.

Rachel foi uma das principais atrações do Prêmio de Música Brasileira, em junho, ao homenagear Tim Maia ao lado de IZA e Melly. A faixa Bateu comemorou o marco de 10 milhões de streams nas plataformas de música. O videoclipe pretende ilustrar a mensagem principal do lançamento sobre transcender as limitações impostas e reconhecer e abraçar a complexidade que muitas vezes é negada.