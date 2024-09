Tati Infante entra em "Família é tudo" para infernizar Rafa Kalimann

Influenciadora digital famosa, com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e TikTok, onde compartilha conteúdos sobre o cotidiano, humor e maternidade, Tati Infante foi surpreendida com o convite do diretor artístico Fred Mayrink para participar da novela Família é tudo. Ela interpreta a personagem Detenta, que traz fortes emoções para a vida da personagem de Rafa Kalimann.

"É bem diferente de tudo que já fiz, uma detenta bem cruel que chega para vingar toda maldade que Jessica fez para os outros. O público quer vê-la punida, e minha personagem vem justamente para dar esse gostinho", adianta a atriz, que estudou em conceituados cursos de teatro no Rio de Janeiro, iniciando sua trajetória nas artes cênicas no curso Tablado e também na Casa de Cultura Laura Alvim, e, em 2006, formou-se em cinema na Faculdade Estácio de Sá e, em 2010, criou sua própria companhia de teatro.

No audiovisual, sua primeira participação foi na novela Coração de estudante, em 2002. Em 2005, Tati participou do seriado de grande sucesso A grande família e, a partir daí, não parou mais de trabalhar na TV. Seu maior papel como atriz foi na produção da Record, a novela Jesus, onde interpretou a personagem Eloah.

Como influenciadora, papel que passou a exercer sem grandes pretensões em meio à pandemia, Tati Infante foi premiada, por dois anos consecutivos (2023 e 2024), com o troféu JK de Influência Digital do Ano.

Entrevista | Tati Infante

Como você se sentiu ao ser convidada por Fred Mayrink para participar dos capítulos finais de Família é tudo?

Nossa, eu fiquei extremamente feliz quando recebi o telefonema a pedido do Fred Mayrink. Foi um grande presente! Ele é um diretor que admiro há muito tempo e sempre tive muita vontade de trabalhar com ele. Fiquei pensando quando ele recebeu o roteiro e pensou em mim para esse papel, foi uma honra imensa, uma verdadeira surpresa. O personagem é bem diferente de tudo que já fiz.

O que podemos esperar da sua personagem Detenta na trama e como ela impacta a vida da personagem de Rafa Kalimann?

Vocês podem esperar uma detenta bem cruel! A personagem chega para vingar toda maldade que Jessica fez para os outros. A audiência está nas alturas agora, e todo mundo está curioso para ver o desfecho. O público quer vê-la punida, e minha personagem vem justamente para dar esse gostinho.

Entre suas várias atuações no audiovisual, qual foi o maior desafio ao interpretar Eloah na novela Jesus da Record?

Um dos maiores desafios da minha carreira. Um dos pontos mais desafiadores foi, sem dúvida, a linguagem. Eu, como atriz, estou acostumada a improvisar e inserir um “caco” aqui ou ali, mas nessa produção, isso era impossível. A linguagem era muito formal e rígida, o que exigiu um foco extra da minha parte. Eu não podia dar uma escorregadinha no “carioquês”, tinha que seguir o texto à risca. Como cristã, viver essas histórias que eu estudei na religião e que leio na Bíblia foi muito impactante. Eu interpretava a esposa de Bartimeu, o cego que Jesus cura, então, estar ali, diante da representação de Jesus e viver essa cena do milagre foi algo que mexeu profundamente comigo. Muitas vezes, eu me emocionava de verdade, parecia que estava vivendo naquela época.

Como foi a transição para influenciadora digital durante a pandemia e como você conecta o seu conteúdo de humor e maternidade com seus mais de 2 milhões de seguidores?

Minha transição para o mundo de influenciadora digital foi algo totalmente inesperado. Nunca tinha imaginado trabalhar com internet ou redes sociais, esse universo era muito distante para mim. Durante a pandemia, eu tinha vários projetos engatilhados, como novelas e peças que estavam prestes a entrar em cartaz, mas de repente, o mundo parou. Eu me vi trancada em casa, com meus filhos, meu marido, vivendo aquele caos que todos nós passamos. Foi então que, para me distrair e brincar um pouco, comecei a fazer vídeos retratando o cotidiano da minha família. Tudo começou no TikTok, sem grandes pretensões. De repente, um vídeo viralizou, e em pouco tempo eu já tinha 80 mil seguidores. As marcas começaram a me procurar, e eram marcas grandes, bacanas, algo que me pegou de surpresa. Foi uma grande surpresa quando percebi que essa brincadeira tinha virado um trabalho sério. Hoje, vejo o digital como uma extensão da minha arte. Eu sou responsável por todo o processo: crio os roteiros, gravo, edito, faço tudo. Isso me trouxe não apenas estabilidade financeira, mas também uma nova visibilidade como atriz. A verdade é que a gente precisa acompanhar os tempos, e, hoje, o meio de comunicação mais forte é o digital.