'Synduality: Echos of Ada' traz nova proposta da Bandai, focado no online

Os Enders habitam a superfície e para sobreviver é preciso recursos e só os Drifters, operadores de robôs, têm equipamento suficiente para subir e coletar os recursos necessários. O jogo gira em torno dessa atividade, sair da sua base, chamada de garagem, procurar por recursos tomando cuidado para não ser morto por nenhum inimigo próximo e depois retornar para uma área segura através de um elevador.

O que mais chama atenção em Echos of Ada com certeza é a jogabilidade com o robô, que tem uma movimentação excelente, apesar de ser extremamente pesado. Acabei testando poucas armas, mas as que vieram de padrão no meu mecha serviam plenamente a função de defesa. Acredito que a riqueza do jogo vive nas missões em conjunto com outros jogadores, onde temos que cooperar para conseguir vencer os Enders e levar os recursos. O jogo ainda aplica um limitador ao seu mecha, estabelecendo um sistema de peso, sendo necessário ir até um esconderijo guardar tudo que foi conseguido na missão.



Com os recursos adquiridos podemos melhorar o mecha e as armas para assim resistirmos por mais tempo na briga na superfície.



No jogo somos guiados por um Magus, seu parceiro I.A. que te acompanha ao longo da sua jornada, servindo como um guia no mundo destruído. Ele marca ponto de interesses, como baús, rotas de fuga e inimigos no mapa, além disso, tem uma habilidade especial que consegue destruir múltiplos inimigos no cenário. A Inteligência Artificial ainda tem diferentes tipos de classe, algumas mais ofensivas, outras mais voltadas para defesa. O Magus também é totalmente customizável, podendo personalizar suas roupas, rosto, cabelo, etc. A Bandai prometeu que haverá mais opções quando o jogo for lançado para ampliar o leque de combinações.



A proposta é interessante e a dinâmica de multiplayer casa muito com uma ideia de Shooter Looter, Echos of Ada tem uma ideia promissora que pode ficar mais divertida com a companhia de amigos.



SYNDUALITY: Echos of Ada ainda não tem uma data certa para chegar, mas o jogo estará disponível para PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S.