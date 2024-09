Péricles recebe convidados para gravação de DVD em Brasília

O cantor Péricles retorna com a turnê nacional Pagode do Pericão neste sábado, em apresentação única na Orla da Concha Acústica. Sucesso em 2019 e 2022, a nova edição do projeto começa com pé direito, em Brasília, e promete transformar a cidade em uma verdadeira roda de samba. Durante três horas, um dos maiores nomes da música brasileira anima o público ao som dos grandes sucessos da carreira e de faixas do grupo que era vocalista, Exaltasamba. Releituras de demais artistas do ritmo também fazem parte do repertório.

"É uma reunião para fazermos samba", resume Péricles. "Vamos cantar músicas que estão na nossa memória e no nosso coração, e trazer todos para esse grande encontro. Queremos que todas as pessoas que estejam lá vivam a experiência de curtir uma roda de samba e, para minha alegria, Brasília vai participar desse momento com a gente", comemora. Após o show na capital do país, Péricles segue para mais 11 cidades.

Conhecido do público brasiliense, o ex-vocalista do Exaltasamba divide uma história de carinho com a cidade que, neste sábado, se transformará em registro audiovisual. Assim como a data em São Paulo, o show na capital foi escolhido para a gravação do DVD do projeto. "Brasília nos abraça. Para mim, é daí onde partem as boas energias para o restante do país, então nada mais justo do que a gente começar pelo marco zero do Brasil, a nossa capital, que nos dá essa energia para seguir em frente", avalia o artista.

Na ocasião, Péricles ainda divide os palcos com os pagodeiros Xanddy e Ferrugem e a dupla sertaneja Israel & Rodolfo. "Como eu vejo o samba em tudo, nada mais justo do que ter, por exemplo, meu amigo Xanddy trazendo a atmosfera do samba de roda, que é onde começa tudo o que nós sabemos do ritmo", explica o artista.

"Também é importante, para mim, trazer o Ferrugem, que é uma força imensa. Eu vejo o Ferrugem como o futuro da nossa música. E Israel & Rodolfo, que traz a cara do pagode de viola, da música caipira", acrescenta. "É importante plantar a semente de um Brasil onde caiba todo mundo, onde a gente possa curtir a vida e comemorar os encontros. A importância de trazer esses representantes é lembrar que a gente é um Brasil só, um samba só, um segmento só", finaliza.

Pagode do Pericão

Sábado, na Orla da Concha Acústica, às 16h. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Ticket360, a partir de R$ 100 (meia-entrada). Não recomendado para menores de 16 anos.