Festival Labareda traz curtas com temática LGBTQIAPN+ para o Cine Brasília

O Festival Labareda vai trazer shows de música, rodas de conversa, filmes e concurso drag no sábado (21/9) e no domingo (22/9) no Cine Brasília. A entrada franca do evento visa trazer maior diversidade de público ao festival, que apresentará uma mostra de curtas LGBTQIAPN+ e concurso de melhor filme.

A competição da Labareda contará com 10 curtas competindo por duas premiações, uma com júri técnico e outra com júri popular, com prêmios de R$3.500 para os vencedores. O evento começa às 16h no sábado (21/9) com a mostra não competitiva do festival e show do Afroito às 20h. O encerramento terá com o set de DJ Magah, às 21h30. Os filmes em cartaz estarão disponíveis no site do festival para quem não puder ir.

Domingo, o Cine Brasília começará com as festividades mais cedo, às 14h, com a atividade formativa Corpo atemporal, com a artista Guaja. Haverá também concurso drag, apresentado por Larissa Hollywood, e o encerramento fica por conta da DJ Natasha Fox. O idealizador do projeto, Gustavo Letruta, diz que busca difundir a arte queer e impulsionar as produções audiovisuais do DF: “O intuito do festival é celebrar a cultura brasileira e as identidades LGBTQIA+, além de colocar o DF no mapa do cinema nacional”.

Serviço

Festival Labareda de curtas LGBTQI

Dias 21 e 22 de setembro, no Cine Brasília, Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 - Brasília, DF