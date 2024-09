Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (17/9)

O SACRIFÍCIO GRACIOSO.

Data Estelar: Lua Cheia em Peixes.

Só Os egoístas empedernidos, chamados de humanos por mera licença poética, nunca sacrificam algum desejo particular ou prerrogativa em benefício de algo maior, ou de um bem comum, porque qualquer outra pessoa em processo de se humanizar está sempre bem disposta a se sacrificar por outrem, por uma ideia ou por um objetivo maior.

O Sacrifício é um movimento antagonista do egoísmo, a dinâmica que nos vincula à perspectiva de abandonarmos a “argonáutica”, que é a constante navegação nas águas espelhadas da individualidade,para nos iniciarmos na navegação nas águas infinitas da consciência grupal, e que vai se ampliando sem limites, eternamente se aproximando ao Divino, para que, nessa identificação nos tornemos estrelas radiantes de glória e amor para todos os seres.Que a Graça abençoe a Lua Cheia!

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Cada Dia tem seus próprios males e benefícios, e é necessário aceitar tudo com a alma alegre pelo mero fato de continuar respirando entre o céu e a terra, e isso lhe brindar com a oportunidade de produzir fenômenos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As contrariedades que se apresentam não vieram na forma de castigo,porque apesar de desconfortáveis servem para você rever seus planos e, na melhor das hipóteses, fazer os ajustes pertinentes a cada caso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para que se precipitar na direção de definições sobre as quais sua alma não está totalmente segura? Melhor ganhar tempo e continuar negociando os acontecimentos, fazendo perguntas e oferecendo alternativas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A Única conclusão possível nesta parte do caminho é que tudo precisa ter continuidade, ganhando tempo através de negociações,questionamentos e mediações de conflitos. Ganhar tempo é a melhor pedida. Só assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nada De agir impulsivamente nesta parte do caminho, ao contrário, é preferível que você demore para agir, mas que seja calculado, do que você reagir impetuosamente aos aparentes desafios que se apresentam. Cabeça no lugar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Não importa se você tiver de fazer um pouco de alvoroço para tirar as pessoas da zona de conforto e perceberem a natureza séria de tudo que anda acontecendo. Melhor assim, não é hora de ninguém ficar se confortando.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Faça Cara de paisagem e finja demência diante dos absurdos que as pessoas dizem, porque é melhor silenciar do que intervir nesta parte do caminho. Assim, com um pouco mais de tempo, os absurdos cairão por si sós.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Seria ideal poder contar com tais ou quais pessoas para seus projetos, mas parece que anda todo mundo muito ocupado com outras coisas e, como resultado, você vai ter de ir descartando um tanto de gente pelo caminho.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Não se trata de fazer exigências impossíveis de satisfazer nesta parte do caminho, porque uma atitude dessas só agregaria inconvenientes a um cenário que não comporta mais. Faça o melhor com o disponível.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A Única maneira de viajar longe sem sair do lugar é através dos sonhos e visões, que podem ser fantasiosas e aparentemente sem pé nem cabeça, mas que inquietam a alma o suficiente para não serem desconsideradas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quantas pessoas julgam as outras ou os acontecimentos de forma apressada,é inevitável que elas tropecem com seus próprios preconceitos e,em vez de esclarecer, agregam inconvenientes ao panorama. Melhor não.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que os conflitos e discórdias sejam desconfortáveis, mesmo assim são condições necessárias para se fazerem os ajustes pertinentes e, assim, todos os posicionamentos serem incluídos na pauta em questão. Em frente.