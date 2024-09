Virginia mostra barriga 8 dias após dar à luz

Virginia Fonseca voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar a evolução de seu corpo após o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo. A influenciadora digital, conhecida por ser transparente com seus milhões de seguidores, postou uma série de stories no Instagram mostrando sua barriga oito dias após o parto. "Ainda vemos uma gravidinha?", brincou Virginia, se referindo ao inchaço natural do pós-parto, que vem diminuindo gradualmente.

Desde o nascimento do pequeno José Leonardo, no dia 8 de setembro, a empresária tem mostrado a realidade da maternidade e os desafios da recuperação física. Em um dos registros, ela apareceu usando pijamas e levantou a camiseta para exibir as mudanças no corpo. "O corpo vai voltando ao que era, mas cada mulher tem seu tempo", afirmou em um vídeo, reforçando que sua prioridade no momento é o bem-estar da família.

Assim como em suas gestações anteriores, com Maria Alice e Maria Flor, Virginia não tem pressa em voltar à sua antiga forma física. Ela já revelou que pretende retomar, em breve, a prática do Low Pressure Fitness, técnica que a ajudou a recuperar a silhueta nas outras duas gestações. A influenciadora mencionou que, além de cuidar do corpo, o foco é manter a saúde mental e emocional durante essa fase de adaptação.

A abordagem sincera de Virginia tem recebido elogios de outras mães e famosas, como Andressa Suita e Nathalia Dill, que também utilizaram o Low Pressure Fitness para cuidar do corpo no pós-parto. Com uma legião de fãs que acompanha cada passo, Virginia reforça a mensagem de que o processo de recuperação é único para cada mulher, mas o importante é respeitar o próprio ritmo e estar em paz com o próprio corpo.