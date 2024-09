Ex-BBB Giovanna Pitel quebra o silêncio sobre suposto romance com Ed Gama

Reprodução/Multishow Ed Gama e Giovanna Pitel

Giovanna Pitel, ex-participante do BBB 24, decidiu se pronunciar sobre os rumores que circulam nas redes sociais envolvendo um suposto romance com o humorista Ed Gama.

Durante um descontraído bate-papo com o gshow durante o Rock in Rio, Giovanna Pitel quebrou o silêncio e respondeu com bom humor aos rumores de um possível romance com Ed Gama. Conhecida por sua espontaneidade, Giovanna riu ao comentar as especulações:

"Com todo o respeito, vocês são malucos! [risos] Ele é meu amigaço! A gente vive junto, a gente cozinha junto, dorme. Temos uma brincadeira que é: ‘Bora tirar 30 minutos de cochilo sem perder a amizade?’. Aí vão os velhos dormirem no sofá.", disse ela.

A ex-BBB aproveitou o momento para reforçar o quão importante é a amizade entre eles, destacando o quanto valoriza a conexão com o humorista. "A nossa sintonia é muito f***! É uma amizade muito bonita e, assim, que bom que as pessoas veem e amam nossa amizade porque é isso. Amizade também é amor e eu amo eles [Ed Gama e Rodriguinho]", afirmou.

Giovanna ainda revelou que tanto Ed quanto Rodriguinho, seu ex-colega de confinamento, foram um suporte fundamental em sua vida no Rio de Janeiro. "Eles foram um suporte incrível para mim aqui no Rio, me acolheram, me apresentaram. Foi surreal! Mas a gente é amigo", concluiu, colocando um ponto final nos rumores de romance e destacando a força da amizade entre eles.