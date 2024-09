Quatro escolas particulares do DF suspendem aulas por causa da fumaça

AG Aline Gouveia

Fumaça na Epia Norte nesta terça-feira (17/9) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Pelo menos quatro escolas particulares suspenderam as aulas nesta terça-feira (17/9) por causa da fumaça que encobre o céu da capital. O número, no entanto, pode aumentar ao longo do dia, pois cada unidade escolar tem autonomia para decidir. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe/DF), o Sigma da 910 Norte, o Maple Bear da Asa Norte, o Colégio Pódium e o Colégio Logosófico já comunicaram o cancelamento das atividades.

Leia também: Excesso de fumaça leva à suspensão das aulas em 25 escolas do DF

"O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (SINEPE/DF) orienta as instituições de ensino particulares a suspenderem as atividades físicas ao ar livre e as aulas de Educação Física, em qualquer horário, devido às condições climáticas extremas enfrentadas nos últimos dias. A baixa umidade e qualidade do ar e a intensa exposição ao sol representam riscos significativos à saúde dos alunos e dos colaboradores", informa o Sinepe-DF.

Leia também: UnB volta a cancelar aulas e atividades presenciais por causa da fumaça

"As escolas particulares têm autonomia para decidir sobre a adaptação das atividades e até sobre a suspensão total das aulas, caso considerem necessário. No entanto, é essencial que cada instituição de ensino avalie sua estrutura e calendário para garantir o cumprimento de eventuais reposições", acrescenta o Sindicato, em nota assinada por Ana Elisa Dumont, presidente do Sinepe-DF.

A Secretaria de Educação também afirmou que as unidades escolares localizadas em áreas próximas a queimadas têm autonomia para avaliar a necessidade de suspensão das aulas por causa dos efeitos da fumaça e da fuligem.

Leia também: Concentração de poeira no DF é 11 vezes maior do que a recomendada pela OMS

"Caso a gestão da escola identifique riscos à saúde da comunidade escolar, está autorizada a suspender temporariamente as atividades, garantindo, posteriormente, a apresentação de um calendário de reposição das aulas. Reforçamos que a segurança e o bem-estar de alunos e profissionais são prioridade, e a Secretaria acompanha a situação por meio das Regionais de Ensino", pontuou a pasta.

Veja as escolas públicas que suspenderam as aulas nesta terça-feira:

EP 303/304 Norte

EC 708 Norte

Cei 316 Norte Beija Flor

CEF 01 do Cruzeiro

JI 312 Norte

EC 115 Norte

Granja do torto

Cean

CEM Paulo Freire

EC RCG

EC 04 do Cruzeiro

CEF Varjão

CEDLAN

EC 06 do Cruzeiro

JI 02 do Cruzeiro

CEI Gavião

EC 05 do Cruzeiro

JI 404 norte

EC 106 Norte

CIL 02 Asa Norte

EC 411 Norte

EC 405 Norte

CELAN

CEF 07 Norte

CEF 306 Norte

EC 113 Norte

EC 312 Norte

CEI 01 de Brasília

CED GISNO (Escola com compactação de horário dia 17/09)

Excesso de fumaça leva à suspensão das aulas em 25 escolas do DF