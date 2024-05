‘Êta Mundo Bom!’: Globo define diretora de continuação da novela

Amora Mautner, uma das diretoras mais conhecidas da Globo, foi escalada para assumir a direção da continuação de Êta Mundo Bom!, o maior fenômeno da última década do horário das seis da emissora, exibido em 2016.



A profissional, que recentemente concluiu suas atividades com o fracassado remake de Elas por Elas (2023), teve seu vínculo renovado pela rede carioca, e foi convocada a repetir a parceria com o novelista, com quem trabalhou em A Dona do Pedaço (2019) e Verdades Secretas 2 (2021), do Globoplay.

Segundo informações do jornal O Globo, foi definido que Walcyr Carrasco ficará à frente no desenvolvimento da sinopse da nova história de Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Bom!. Na teoria, Mauro Wilson assumirá a autoria da trama, sob supervisão dele.

O criador de Quanto Mais Vida, Melhor! (2021), que teve a sinopse de Conta Comigo – que inicialmente seria veiculada no horário das sete – engavetada pela Globo, foi convidado a ser coautor da sequência do trabalho, que possui previsão de estreia para 2025.

Amora Mautner (Foto: Reprodução/Instagram)

