Defesa de Deolane Bezerra faz novo pedido de habeas corpus após prisão

Reprodução/ Instagram @dra.deolanebezerra Deolane

Nesta terça-feira (17), a defesa de Deolane Bezerra entrou com um novo pedido de habeas corpus após a influenciadora de 36 anos ter sua prisão domiciliar revogada. Deolane, que foi detida na última semana em uma operação contra lavagem de dinheiro, descumpriu medidas cautelares e foi novamente presa no dia 10. A nova estratégia jurídica busca a concessão do habeas corpus e o levantamento da medida que a impede de se manifestar nas redes sociais e na imprensa.

Os advogados de Bezerra argumentam que a proibição de se manifestar publicamente tem atuado como um "instrumento de censura". Segundo informações exclusivas da jornalista Fábia Oliveira, a defesa afirma que Deolane não comentou sobre as investigações em curso, mas apenas sobre sua própria prisão, o que segundo eles não deveria resultar em novas restrições.

Deolane Bezerra está atualmente detida na Colônia Penal Feminina de Buíque, localizada a 280 km de Recife. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE) informou que a decisão de mantê-la em uma cela reservada se deu devido à alta visibilidade do caso e ao risco potencial à sua integridade física. A influenciadora está em uma cela isolada, sem contato com outras detentas.

A situação continua a ser acompanhada de perto, com a defesa aguardando uma decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o pedido de habeas corpus. Enquanto isso, a prisão e as circunstâncias em torno de Deolane Bezerra permanecem um assunto de grande interesse e especulação pública.