Espaço Renato Russo recebe o Encontro de Orquestras Populares do DF

A Orquestrada — Encontro de Orquestras Populares do DF realiza sua primeira edição neste sábado (21/9) e no domingo (22/9), no Galpão Hugo Rodas, Espaço Renato Russo. O evento tem uma programação diversa e conta com apresentações, rodas de conversa e lançamentos especiais. A entrada é livre e com ingressos a partir de R$20.

A iniciativa é uma realização da parceria entre cinco orquestras brasilienses que trabalham usando instrumentos de música popular, incluindo Orquestra de Bandolins de Brasília, Orquestra de Rabecas do Cerrado, Orquestra de Pandeiros do DF, Orquestra Roda de Viola e Orquestra Sanfônica de Brasília. Todas as fundadoras do projeto têm apresentações confirmadas na programação, além de mediarem duas rodas de conversa. As discussões pretendem abordar as pesquisas e experiências das filarmônicas e a importância de mulheres instrumentistas.

No domingo (22/9), a programação conta com um elemento especial. O lançamento do Coletivo Orquestra, uma rede de apoio e trocas de experiências entre todos os grupos que desejam participar. O intuito é promover eventos e divulgar os trabalhos orquestrais em toda a região do Distrito Federal.

Serviço

Orquestrada - Encontro de Orquestras Populares do DF

Neste sábado (21/9) e no domingo (22/9), às 10h e 19h, no Galpão Hugo Rodas — Espaço Renato Russo (508 Sul). Classificação indicativa livre. Ingressos: a partir de R$20, no Sympla.