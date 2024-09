Viúva e filho de Gal Costa fecham acordo sobre herança da cantora

De acordo com informações da revista Contigo, os royalties das execuções musicais da cantora serão divididos igualmente entre o filho e a viúva de Gal até a venda da casa da cantora ou até um ano após a homologação do acordo. Com o acordo, Gabriel aceitou desistir de todas as ações judiciais que moveu contra Wilma.

