Projota chora ao falar sobre assalto em casa: "Parecia um pesadelo"

Projota, 38 anos, foi feito refém por assaltantes que invadiram sua casa na madrugada terça-feira, 17. Os filhos Marieva, de 4 anos, e Otto, de 1, estavam com ele no momento. A residência fica em um condomínio em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Nesta quinta, 19, o músico participou do Encontro, da TV Globo, e relembrou detalhes do ocorrido em entrevista ao vivo à jornalista Patrícia Poeta.

O músico contou que tem sido difícil retomar a rotina. "Na primeira noite, não dormi nada. As olheiras denunciam como está sendo. Esta noite consegui dormir mais. Estou na correria recuperando todas as coisas, documentação, meus acessos às redes, é muita coisa que preciso recuperar além do ânimo e da energia", detalhou.

Projota estava dormindo no momento da invasão, e acordou com um dos quatro assaltantes tampando sua boca. Os filhos estavam no quarto ao lado. "Era muito difícil de entender, parecia um pesadelo", confessou. Ele explica que, por morar em um condomínio, por isso, sentir uma falsa segurança, não trancava nada, o que facilitou a entrada do grupo na casa.

Os assaltantes disseram que ninguém seria ferido, mas "acreditavam, não sei por que, que na minha casa teria joias, dinheiro vivo, o que nunca tive", continuou. O cantor argumentou que podiam levar o que quisessem, mas que ele não tinha bens de valores altos. Eles não aceitaram, partindo para as ameaças. "Tinha medo de que me levassem. Ou que o barulho que estava sendo feito acordasse meus filhos, que minha filha levantasse na madrugada para me procurar. Era um terror", disse.

"Ficava calado, quieto, respondia tudo o que eles perguntassem. Não iria mentir em nada porque era a minha vida e a dos meus filhos que estava em risco. Eles estavam armados, me mostraram munição para eu ver que as armas eram de verdade", relembrou o cantor. Os assaltantes conseguiram acesso ao seu celular, fizeram transferências bancárias e levaram os discos de ouro que Projota recebeu por sucessos musicais.

"Nada é mais valioso que a vida e que meus filhos não tivessem traumas. Imagina se a minha filha tivesse vivido isso", refletiu Projota, se emocionando. Contou, ainda, que os criminosos gravaram vídeos durante o assalto, que compartilhavam em tempo real em grupos de mensagens com outros bandidos, debochando do fato de estarem roubando uma celebridade. "Não tenho certeza se eles sabiam desde o início que era minha casa ou se perceberam ao me ver, pelos discos e tudo mais", completou.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, dois dos indivíduos estavam armados. Os suspeitos ainda não foram localizados. O caso está sendo investigado pelo 2° Distrito Policial de Cotia.