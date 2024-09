Ex-diretor da Globo sobre ‘Mania de Você’: "Tem tudo para ser o maior fracasso"

Por meio do Instagram, o profissional, que é ex-contratado da rede carioca desde 2021, apontou alguns problemas que, para ele, são justificáveis - (crédito: Reprodução/Instagram - Globo)





Pedro Vasconcelos, conhecido por ter sido diretor de novelas de sucesso como Morde e Assopra (2011), Amor Eterno Amor (2012), Além do Tempo (2015) e A Força do Querer (2017), usou as redes sociais nesta última quinta-feira (19), e virou assunto após rasgar críticas sobre Mania de Você, atual das nove da Globo.

Por meio do Instagram, o profissional, que é ex-contratado da rede carioca desde 2021, apontou alguns problemas que, para ele, são justificáveis acerca dos baixos índices alcançados pela obra de João Emanuel Carneiro: falta alegria.

"O clima pesado, tenso, os personagens soturnos e obscuros! Nem um respiro de alegria, nem uma fresta de luz! Tudo na novela é tenso, denso e pesado! Em nossas vidas, viver em ambientes pesados, cercados de pessoas obscuras e tensas também geram dificuldades de mudanças e livramento de condições", analisou Pedro Vasconcelos, que criticou a narrativa introduzida em Mania de Você, claramente inspirada em séries.

"A última coisa que Mania de Você parece ser é uma novela. Falta de identidade e de amor ao gênero! Vergonha de fazer novela? De ser novela? Com todos os méritos e falhas, independentemente do que achem ou deixem de achar, novela é novela, série é série e filme é filme!", pontuou o ex-diretor da Globo. Sincero, Pedro ainda apontou que acredita na possibilidade da novela ser o maior fracasso da história do horário.

"Tem tudo para ser o maior fracasso"

"Mania de Você, a nova novela da Globo, tem tudo para ser o maior fracasso da história… Quando a novela estreou, com a pior audiência de todos os tempos, eu fiquei curioso. (…) Existem duas razões cruciais para esse fracasso iminente, e ambas podem estar afetando a sua própria trajetória. Uma lição profunda e importante que pode mudar a maneira como você enxerga suas batalhas diárias", pontuou ele.

