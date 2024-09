Luan Santana e Jade Magalhães anunciam sexo do bebê em vídeo

Luan Santana, cantor, será pai de uma menina! A revelação aconteceu numa rede social nesta quinta-feira (19). Ele e Jade Magalhães apareceram com os olhos vendados jogando tinta um no outro em um vídeo sem cor. Após a brincadeira, eles tiram a venda e se beijam e abraçam emocionados.

Nos comentários, muitos ficaram surpresos do cantor ser pai de uma menina. "Eu jurando que era um menino", "Vem Meteora", "Parabéns papais", "Amo muito vocês", "Que lindeza", "Princesinha", "Papai de menina", "Vai ser uma princesa muito linda", dispararam os seguidores.

Assim que soube que seria pai, Luan Santana fez um longo texto na web. Ele comentou do misto de sentimento que tem passado com uma experiência inédita em sua vida.

"Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão agora me veem como pai. E, quer saber? Tá sendo um prazer dividir minha história com vocês. Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei", comentou.

https://www.instagram.com/reel/DAHor3rtNkF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

