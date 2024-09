‘Vale Tudo’: Globo monta estratégia com o ‘BBB 25’ proteger remake

Com a estreia recente e preocupante de Mania de Você, a Globo está movimentando suas atenções para a aguardada sucessora da novela, o remake de Vale Tudo. Previsto para ser lançado no início de 2025, a emissora traçou uma estratégia com o objetivo de livrar a releitura do clássico de um eventual fracasso.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o canal fechou o planejamento para a 25ª temporada do Big Brother Brasil, que tem sua estreia prevista para ocorrer em janeiro do ano que vem, com a meta de se tornar a edição mais longa da história do formato.

Apesar da probabilidade de desgaste, a Globo encomendou a estratégia por dois motivos: o aniversário de 60 anos da emissora e o lançamento do remake. A inspiração para a longevidade do BBB 25 se deu pela versão argentina do formato, o Gran Hermano, produzido pela Telefe, que chegou a ficar seis meses no ar, e se manteve no auge mesmo com o longo período em exibição.

Todavia, o BBB 25 será o primeiro sem a direção de Boninho, que vai deixar a Globo em dezembro, após 40 anos como funcionário. Rodrigo Dourado, diretor artístico do programa desde 2014, assumiu a diretoria de reality shows da emissora. A apresentação continua liderada pelo jornalista Tadeu Schmidt.

Remake de Vale Tudo

A nova versão do clássico da dramaturgia, de 1988, criado e escrito por Gilberto Braga (1945-2021), Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926-2004), será assinado por Manuela Dias, autora de Amor de Mãe (2019). O lançamento da produção faz parte do aniversário de 60 anos da Globo, previsto para abril do ano que vem, no lugar de Mania de Você.

