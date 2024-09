A Fazenda 16: Suelen relembra polêmica de DNA da filha com Vitão

Suelen Gervásio relembrou a polêmica vivida com o cantor Vitão, em A Fazenda 16, na tarde deste sábado (21/9). A modelo deu detalhes inéditos sobre a confusão com o cantor, de quem achou que estava grávida, mas descobriu que era fruto do relacionamento que teve com o produtor musical Matuto.

Sem citar nomes, a peoa apontou que teve relações íntimas com o cantor em dezembro e, em janeiro, com o verdadeiro pai de sua filha, Nina. "Não era questão de que eu não sabia ou sabia [quem era o pai]. Eu fiz o exame em janeiro e batia que a minha filha era uma gravidez de dezembro. O tempo [de gestação] dela. Eu fiz o exame dia 4 de janeiro e mostrava que era uma bebê de duas semanas", disse.

Leia também: Exame de DNA confirma que Vitão não é o pai da filha de Suelen Gervásio

"Quando eu fiz o primeiro exame morfológico em janeiro, batia que era uma criança de um mês. Então eu me baseei total em uma gravidez de dezembro", explicou Suelen, que, então, explicou a paternidade: "O genitor da minha filha é o cara com quem eu fiquei em janeiro [Matuto], não o cara com quem eu fiquei em dezembro [Vitão]. Não era o de dezembro", contou.

A participante de A Fazenda 16, por sua vez, se defendeu em meio às críticas e acusações recebidas pela polêmica com Vitão. "Ficou como se eu estivesse dando ‘golpe’ em alguém. As pessoas não conseguiram entender que eu fiz exames, e, nesses exames, a médica falou: ‘a sua concepção aconteceu entre o dia 17 e 21 [de dezembro]’. Do dia 17 a 21, eu estava com aquela pessoa [Vitão]. E eu já vinha ficando com essa pessoa há meses", disse.

