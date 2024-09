Rock in Rio: 9 artistas brasileiros que cantaram no festival e já morreram

2024 é o ano de celebração dos 40 anos da existência do Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo em atividade até hoje.

No palco, além das estrelas internacionais, os talentos brasileiros abrilhantam ainda mais a proposta principal do projeto: marcar o coração de centenas de milhares de pessoas a cada nova edição.

Até hoje, alguns dos maiores nomes da música brasileira realizaram suas apresentações no Rock in Rio. Todavia, em meio a edição comemorativa, inúmeros artistas que fizeram e são marcantes na história nos deixaram, de 1985 pra cá.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com os artistas brasileiros que já se apresentaram no festival e faleceram. Confira abaixo:

Cazuza: um dos maiores nomes da história da musica brasileira, o artista morreu em 7 de julho de 1990, aos 32 anos, vítima de choque séptico causado pela AIDS.

Cássia Eller: Um dos maiores nomes femininos do rock nacional nos deixou no auge do sucesso, aos 39 anos, em 29 de dezembro de 2001, vítima de três paradas cardíacas.

Marcio Montarroyos: o músico morreu no dia 12 de dezembro de 2007, aos 59 anos, no Rio de Janeiro, vítima de um câncer no pulmão.

Jair Rodrigues: o cantor morreu repentinamente no dia 8 de maio de 2014, aos 75 anos, na sauna de sua casa, em São Paulo, decorrente de infarto.

Luiz Melodia: o músico faleceu na madrugada do dia 4 de agosto de 2017, aos 66 anos, em decorrência do agravamento de um mieloma múltiplo, um tipo raro de câncer.

Moraes Moreira: o músico brasileiro morreu aos 72 anos, em 13 de abril de 2020, enquanto dormia, no Rio de Janeiro, vítima de um infarto agudo do miocárdio.

Elza Soares: a artista morreu em 20 de janeiro de 2022, aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Por coincidência, seu falecimento ocorreu exatos 39 anos após a morte de seu ex-marido Garrincha.

Erasmo Carlos: o grandioso artista morreu no dia 22 de novembro de 2022, no Rio de Janeiro, aos 81 anos, vítima de uma paniculite complicada por sepse de origem cutânea.

Rita Lee: a rainha do rock nacional faleceu em 8 de maio de 2023, aos 75 anos, devido a complicações de um câncer de pulmão, a qual possuía a doença desde 2021.

