Cate Blanchett cita Clarice Lispector em Festival de Cinema na Espanha

A atriz australiana Cate Blanchett foi homenageada no sábado (21/9) com o prêmio Prêmio Donostia no Festival de Cinema de San Sebastián pelo conjunto de sua obra. Na ocasião, durante discursos no evento, ela citou a escritora brasileira Clarice Lispector.

Cate revelou que recentemente tem lido obras da escritora e usou uma das passagens de livro de Clarice para finalizar o discurso no Festival. Uma foto registrada no momento mostra o papel que ela usou para ler o discurso onde é possível ver o nome da escritora.

"Eu pego coragem, de certa forma, de Clarice Lispector, uma escritora brasileira que é simplesmente genial, cujo os trabalhos eu tenho lido recentemente, e ela diz que há certas vantagens em não saber. Como um território virgem, a mente está livre de preconceitos e tudo o que não sei constitui a maior parte de mim: esta é a minha dádiva. E com esse não saber, eu compreendo tudo ", disse a atriz. (veja vídeo do momento no final da matéria)

Na sequência, a atriz finalizou o discurso. "Eu vivo com esperança. A jornada continua. Só existem ilhas de certezas. Então, muito obrigado por esta pequena ilha de certeza esta noite. Serei grata para sempre".











A atriz recebeu o prêmio das mãos do diretor mexicano Alfonso Cuarón, que a dirigiu em Difamação (2024) e também ouviu uma mensagem de vídeo do amigo e ator George Clooney.

"Você sempre faz com que todos nós ao seu redor nos sintamos sortudos por ter a oportunidade de trabalhar com alguém tão talentoso e gentil. E eu tenho orgulho de chamá-la de amiga", disse Clooney na ocasião.

Veja trechos do discurso