Paolla Oliveira perde o passaporte em viagem à França: ‘Presa no aeroporto’

Paolla Oliveira desembarcou em Paris para participar da semana de moda, mas enfrentou um imprevisto antes de entrar no país. Neste domingo (22), a atriz revelou em um vídeo que havia perdido o passaporte, causando um atraso em sua passagem pela imigração. "Tem uma polícia que não me deixa passar para lá e outra que não me deixa voltar", brincou em seus stories no Instagram.

A atriz usou o humor para lidar com a situação e até mencionou como gostaria de usar os truques mágicos do TikTok para resolver o problema. Mesmo diante do contratempo, Paolla manteve o alto astral e atualizou seus seguidores sobre o perrengue chique que estava vivendo na cidade.

No dia anterior, Paolla também havia compartilhado com seus fãs que não estaria no Rock in Rio, pois recebeu um convite especial do renomado estilista Jean Paul Gaultier para estar presente na semana de moda em Paris. "Chique, né?", comentou, animada com a oportunidade de prestigiar o evento.

A semana de moda parisiense é um dos eventos mais importantes do calendário fashion, e Paolla se mostrou empolgada em fazer parte desse momento. Apesar do susto com o passaporte, ela segue com sua programação de representar o Brasil na cidade das luzes.