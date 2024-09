O programa MAB Educativo promove oficinas para a Primavera dos Museus

O programa MAB Educativo fará participação na 18ª edição da Primavera dos Museus, que teve cerimônia de abertura nesta segunda-feira (23/9). O MAB oferece oficinas gratuitas com acessibilidade para diversos públicos, com visitas mediadas em libras. As visitas e oficinas serão realizadas no espaço do MAB, no Setor de Hotéis e Turismo Norte, das 10h às 19h, todos os dias exceto terça-feira. Nos fins de semana não é necessário agendar horário, basta consultar a programação e chegar.

A Primavera dos Museus é um evento realizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e, neste ano, aborda o tema “Museus, acessibilidade e inclusão”, que tem como objetivo provocar uma reflexão sobre a criação de museus mais acessíveis para pessoas com necessidades especiais. Durante a semana, os educadores poderão levar alunos de escolas para visitas mediadas ao acervo do MAB e às novas exposições.

O programa inclui oficinas de práticas artísticas relacionadas às linguagens das exposições temporárias. As escolas podem agendar o dia e o horário gratuitamente pela plataforma Conecta. O local onde são realizadas as visitas está preparado para receber pessoas com mobilidade reduzida.





Programação

Dia 28/9 - Sábado

10h30 - Contação de Histórias para bebês (18 meses a 3 anos) - 10 vagas

14h - Oficina de Aquarelas Marinhas (a partir de 6 anos) - 12 vagas

15h - Visita mediada ao Acervo em libras

16h30 - Oficina de Arte para Sentir: Colagem Sensorial (a partir de 6 anos) - 12 vagas





Dia 22/9 e 29/9 - Domingo

10h30 - Teatro de Fantoches (10 vagas, a partir de 4 anos) - 10 vagas

14h - Oficina de Colagens Modernistas (a partir de 6 anos) - 12 vagas

15h - Visita mediada patrimonial “Recorte de artistas importantes para Brasília na Exposição Museu Imaginário”

16h30 - Oficina Qual o Cheiro das Lembranças? (a partir de 10 anos) - 12 vagas

Serviço

MAB Educativo na 18ª Primavera dos Museus

Nesta segunda-feira (23/9) até domingo (29/9), no Museu de Brasília (Setor de Hotéis e Turismo Norte, Trecho 1), das 10h às 19h todos os dias exceto terça-feira. Evento gratuito. Agendamento para escolas: https://conecta.mediato.art.br/ .