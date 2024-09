Ibram dá início à 18ª Primavera dos Museus nesta segunda-feira (23/9)

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) realiza, na segunda-feira (23/9), a abertura da 18ª edição da Primavera dos Museus, às 16h no Espaço Cultural Renato Russo. O evento se estende até o dia 29 de setembro com uma programação que tem debates e lançamentos das iniciativas Plataforma Visite Museu e o Programa Acesse Museus.

A Primavera dos Museus é um projeto promovido anualmente pelo Ibram. A edição deste ano aborda o tema “Museus, acessibilidade e inclusão”, que visa proporcionar uma reflexão sobre a ideia de museus mais acessíveis a diferentes tipos de pessoas, tanto na questão física quanto em questões sociais e culturais. A cerimônia conta com a presença de representantes do Ministério da Cultura, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

A 18ª edição da Primavera dos Museus tem uma programação com mais de 2 mil atividades que se alternam entre exposições, palestras, visitas guiadas e oficinas que serão realizadas nas 930 instituições parceiras, por todo o país. Toda a programação da 18ª Primavera dos Museus está disponível no site.





Serviço

18ª Primavera dos Museus

De segunda-feira (23/9) até o dia 29/9, às 16h no Espaço Cultural Renato Russo (W3 Sul, 508). Evento gratuito.