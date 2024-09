De surpresa, Sony anuncia novo State of Play para terça-feira

A Sony anunciou, nesta segunda-feira (23/9), que vai fazer mais uma edição do State of Play, o evento digital da empresa japonesa que mostra as novidades vindouras do PlayStation, amanhã (24/9), às 19h horário de Brasília.







No post sobre o evento, a empresa apontou que vai mostrar 20 atualizações e novidades tanto para jogos do PlayStation 5, quanto para o aparelho de realidade virtual da Sony, o PSVR2. Com o evento confirmado com pouco mais de 30 minutos de duração. Segundo rumores, o novo State of Play pode anunciar a versão remasterizada de Days Gone para o PlayStation 5, mas ainda não há nenhuma confirmação oficial sobre a remasterização do jogo da Bend Studio.