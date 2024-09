Sarah Almeida, que ficou conhecida por ter sido uma das participantes do BBB 21, relembrou sua passagem no reality show da Globo, e confessou que não possui uma relação de vínculo com Juliette, campeã da edição.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, a neurocientista e empresária admitiu que não possui tanta intimidade com a cantora, dentre os ex-colegas de confinamento. "A conversa que a gente teve foi mais em evento", declarou.

Apesar do favoritismo perdido no decorrer de sua trajetória no BBB 21, Sarah ressaltou os trabalhos que adquiriu graças à visibilidade causada pela casa mais vigiada do Brasil. "A nossa edição foi histórica. Os 20 participantes todos até hoje trabalham com a imagem, é uma coisa muito legal, gostosa. A gente realmente fez parte da história do programa", disse.

No entanto, a ex-BBB admitiu que não retornaria ao programa, mas não se arrepende da oportunidade. "Para mim foi uma jornada de me conhecer melhor e tenho muito orgulho. Acho que tudo que aconteceu ali dentro foi para me observar um pouco mais e melhorar, então foi sensacional", pontuou.

O post Mágoa? Ex-BBB Sarah Almeida abre o jogo sobre relação com Juliette atualmente foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.