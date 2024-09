Espaço Cultural Renato Russo recebe projeto desenvolvido por pessoas surdas

Nesta quinta-feira (25/9)erá realizado o lançamento do projeto Guia de Produção Audiovisual Dirigida por Pessoas Surdas, a partir das 19h30 no Espaço Cultural Renato Russo. O objetivo da iniciativa é discutir como a produção audiovisual é produzida, focando na acessibilidade e na inclusão de pessoas surdas. O evento ainda conta com uma programação de cinema acessível para surdos.

Logo no início da noite será feita uma roda de discussão com a equipe responsável pelo desenvolvimento do guia, a pesquisadora Beatriz Cruz, o teórico Érico Monnnerat e a assistente de pesquisa Lourrayny Lima. Os diálogos terão tradução em libras e discutem o impacto da produção audiovisual acessível e a importância de incluir pessoas surdas nesse meio. Depois da roda de conversa, serão exibidos filmes dirigidos por pessoas surdas, destacando diferentes perspectivas da vivência de pessoas com esta deficiência.

A idealizadora do Guia, Beatriz Cruz, destaca que o objetivo central do projeto é superar a carência de representatividade e acessibilidade no setor audiovisual, oferecendo orientações práticas e teóricas. “A importância do guia reside em sua capacidade de promover uma transformação estrutural no audiovisual, ao oferecer ferramentas para que as pessoas surdas participem ativamente da criação e produção de conteúdos, e não apenas como espectadores passivos”, conta. O evento é gratuito e aberto a todos os tipos de público.

Programação de filmes

O Milagre dos Sinais (Direção: Amanda de Oliveira)

Dor Invisível (Direção: Lourraynny Lima)

Cabana na Floresta (Direção: Rafael Silva)

Paralisia do Sono (Direção: Rafael Silva)





Serviço

Lançamento do Guia de Produção Audiovisual Dirigida por Pessoas Surdas

Na quinta-feira (26/9), a partir das 19h30 no Espaço Cultural Renato Russo (Asa Sul Comércio Residencial Sul 508), na Sala Marco Antônio Guimarães.