Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (25/9)

O CORAÇÃO PARTIDO

Data estelar: Mercúrio em oposição a Netuno e trígono com Plutão.

Nossa humanidade tem o coração partido por ter sido iniciada à vida adulta através de abusos e perdas de confiança, e enquanto algumas pessoas vão pela vida afora e dentro tentando superar a situação com dignidade, se motivando a cuidarem de si e das pessoas queridas, outras, no entanto, assumem a identidade de abusadoras, exploradoras, cheias de truques e artimanhas que validam sobre a certeza de que a natureza do jogo é a predação dos humanos entre si.

Se os predadores prevalecessem, não haveria civilização, apenas barbárie, e por mais que o cenário da atualidade se pareça à barbárie, porque os criminosos têm mais destaque do que os amorosos sábios e fraternos, eles e elas são sempre vencidos, porque se alimentam de urgência, enquanto o amor sábio vence pela sua imutável persistência.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que outrora parecia inalcançável, agora está dentro de suas possibilidades. Assim mesmo acontece agora, que sua alma enxerga perspectivas desejáveis, porém, fora do alcance. Confie no tempo e no seu esforço.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

No meio dos ideais elevados em torno dos quais as pessoas se congregam agora, há também infiltrados que só pretendem espalhar a brasa e se aproveitarem da discórdia para evitarem o avanço que pode ser feito agora.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você tem energia suficiente para dar conta do que anda acontecendo, mas talvez não tenha ainda a necessária autoconfiança nesse sentido. Pois bem, não haverá tempo para depender dela, inicie a ação assim mesmo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Às vezes, uma palavra é suficiente para que as pessoas entendam o que precisam fazer para ajudar você. Porém, há outras vezes em que nem ficando evidente sua necessidade de ajuda essas pessoas conseguem entender.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Toda ação eficiente é empreendida com os instrumentos certos, porque graças aos instrumentos nossa humanidade multiplica seu alcance de ação e de entendimento. Procure utilizar os instrumentos disponíveis. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure dar o melhor de si nesta parte do caminho, porque os resultados vão compensar o esforço e, além disso, mesmo que não haja grandes resultados concretos, você vai atrair a atenção de pessoas interessantes.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Continue refletindo com sinceridade sobre o que seria necessário fazer agora, mas continue também se contendo, porque não há uma janela aberta para que a ação empreendida seja bem sucedida. Logo mais isso será possível.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

É preciso dizer algumas coisas firmes, que as pessoas podem ouvir como duras demais para entenderem, porém, você está no lugar do destino em que precisa assumir o papel de fazer o que outrem acha complicado demais.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O pouco que você fizer hoje será o muito de resultado que sua alma colherá ao longo dos próximos dias. Procure se munir de boa vontade e partir para a ação, porém, não qualquer uma, mas aquela que vinha sendo planejada.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Expresse suas ideias com a maior clareza possível, sem pretender ter a razão, mas para oferecer amplitude ao que anda acontecendo. Você encontrará resistências, mas poderão ser dribladas com facilidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Essa força que você sente circular pela sua alma não encontra ainda um fio terra pelo qual se manifestar concretamente. Porém, isso é apenas uma questão de tempo, por ora é melhor continuar sentindo muito e agindo pouco.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A força do grupo supera infinitamente qualquer tipo de força individual, mesmo que o carisma da pessoa em questão pareça ser a força maior. Juntas as pessoas são muito maiores do que cada uma por separado. É isso.