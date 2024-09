Lily Allen revela em podcast que “teve filhos pelos motivos errados”

A cantora Lily Allen revelou recentemente, em seu podcast “Miss Me?”, que se tornou mãe pelos “motivos errados”. A artista, conhecida por sucessos como Smile, admitiu que seu desejo desesperado por amor incondicional a levou a ter filhos. Lily Allen, que tem duas filhas, Ethel, de 13 anos e Marnie de 11, fruto de seu relacionamento com o ex-marido Sam Cooper, compartilhou que buscava suprir a carência de afeto que sentia desde a infância.

Ela explicou que sua carreira estava em um ritmo acelerado e que, sendo uma pessoa que agrada os outros, sentia-se sobrecarregada pela pressão. “Eu achava que a única maneira de fazer as pessoas me deixarem em paz era através de outra pessoa, meus filhos”, disse ela. No entanto, admitiu que não compreendia plenamente as responsabilidades da maternidade no início.

Allen também mencionou o impacto que a ausência emocional de seus pais, especialmente de seu pai, Keith Allen, teve em sua criação. Ela afirmou que, após ter suas próprias filhas, escolheu priorizar sua família para evitar repetir os mesmos erros. Atualmente, a cantora vive em Nova York com seu segundo marido, o ator David Harbour, com quem se casou em 2020.

Lily Allen revelou que devolveu cachorro adotado após incidente com passaportes

Lily Allen, também durante seu podcast “Miss Me?” revelou em agosto que sua família está planejando adotar uma mistura de Chihuahua em breve. Ela comentou que suas filhas, Ethel e Marnie, fruto de seu relacionamento com o ex-marido Sam Cooper, já escolheram o nome Jude Bellingham para o novo pet.

O apresentador Steve Jones, convidado do episódio, alertou Lily Allen de que ter um cachorro é “um grande compromisso” e questionou se ela e seu marido, David Harbour, estavam prontos para essa responsabilidade. “Nós na verdade já adotamos um cachorro, mas ela comeu o meu passaporte e eu a levei de volta para o abrigo. Ela comeu os três passaportes, que continham os nossos vistos”, contou. “Não consigo nem mensurar o quanto me custou substituir tudo, porque foi durante a Covid e foi um pesadelo absoluto”, recordou.

É importante ressaltar que Lily vive nos Estados Unidos com Harbour e mencionou que, como Cooper, o pai de suas filhas, reside na Inglaterra, as crianças não puderam visitar o pai por vários meses porque “o cachorro de m… comeu os passaportes”.

Embora Lily Allen não tenha mencionado o nome do cachorro que devolveu, ela adotou um pet em 2021 com Harbour. O casal se casou em setembro de 2020.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis