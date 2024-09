Joni lança primeiro disco da carreira com parceria de Mochakk e Medrolic

O cantor Joni, promessa do R&B nacional, lançará, nesta sexta-feira (27/9), o primeiro álbum da carreira nas plataformas digitais. Intitulado Talismã, o disco conta com a parceria dos artistas Mochakk e Medrodelic.

Talismã explora temas como relacionamentos, luto, autodescobertas e sonhos em oito faixas. "Cada música é um pedaço de uma história que me marcou nos últimos anos, desde as mais alegres até as mais tristes", ressalta o artista, me nota. Além do R&B, o álbum traz toques de pop e soul.

Conhecido por sua participação no filme SDL — Batalha Musical, Joni colaborou anteriormente com Mochakk nos singles Romeu e Julitreta, Canal laranja e Boombad. Os últimos projetos solos do cantor foram o EP Ambrosia, lançado em 2021, e a mixtape Descompromisso, divulgada este ano.

