Karoline Lima relata ameaças de morte de flamenguistas após namoro com Léo Pereira

Karoline Lima, de 28 anos, revelou nesta terça-feira (24) ter recebido ameaças graves de torcedores do Flamengo após iniciar seu relacionamento com o zagueiro Léo Pereira. A influenciadora, que é ex-namorada de Éder Militão, usou suas redes sociais para expor as mensagens de ódio, deixando claro que tais pessoas "não representam a torcida do Flamengo", enfatizou em seus Stories.

Ela compartilhou uma das ameaças recebidas no aplicativo Bluesky, em que um usuário chegou a desejar a morte do casal, associando a relação deles ao desempenho do jogador em campo. "Se na torcida organizada do Flamengo tivesse bandido de verdade, esses dois já estariam mortos", dizia o comentário, repleto de ódio.

Karoline, que é mãe de Cecília, fruto do relacionamento com Militão, tem enfrentado a hostilidade pública desde que começou a namorar Léo Pereira, em dezembro de 2023. Além das ameaças, a influenciadora tem sido alvo de ataques pessoais, onde é chamada de "maria-chuteira", termo depreciativo que costuma ser usado para descrever mulheres associadas a jogadores de futebol.

Apesar das mensagens violentas, Karoline reafirmou seu posicionamento de não deixar as ameaças passarem despercebidas e prometeu continuar expondo os agressores. "Vou começar a expor mesmo pra vocês entenderem o que rola", afirmou, destacando a importância de denunciar a toxicidade online.