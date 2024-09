Ex-BBB apresenta concurso inusitado em bar gay: "Mister Beringela"

O ex-BBB Dicesar, conhecido por sua participação marcante na décima edição do reality show da TV Globo e por seu trabalho como repórter no programa Eliana, do SBT, está prestes a surpreender o público com um evento inusitado. Ele será o apresentador do concurso Mister Berinjela, que promete eleger o pênis mais grosso do Brasil. O convite para participar do concurso já está chamando atenção: "Se você é daqueles que sempre chama a atenção quando está de sunga, chegou a sua vez", informa o anúncio de inscrições.

O evento, que ocorrerá em São Paulo, terá como critério a medição da circunferência do órgão, e Dicesar, que se apresentará como a drag Dimmy Kieer, não hesitou em detalhar as regras. "Se precisar, a gente vai medir a espessura, diâmetro ou largura com a fita", revelou, prometendo um ambiente descontraído e divertido. O concurso será realizado no dia 26 de setembro no Dédalos Bar.

Os prêmios também são um atrativo à parte. O vencedor receberá inicialmente 800 reais, mas esse valor pode aumentar para 1.200 reais caso o campeão esteja disposto a ejacular durante a competição. O segundo colocado, por sua vez, ganhará 400 reais.

Além da premiação em dinheiro, o Mister Berinjela contará com o suporte de patrocinadores, incluindo uma marca que oferecerá um novo brinquedo chamado "Bane" para o vencedor. Após a edição em São Paulo, uma segunda etapa do concurso ocorrerá em Belo Horizonte no dia 19 de outubro.

