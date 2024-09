Preta Gil usou suas redes sociais nesta terça-feira (24) para atualizar seus seguidores sobre o atual momento de sua luta contra o câncer. Após uma visita ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, a cantora revelou que está em casa e continua com o tratamento oncológico. A artista, que teve uma recidiva em dois linfonodos na pelve, agora está utilizando uma bomba portátil para infusão contínua de quimioterapia, o que permite que ela receba o medicamento de forma prática, sem precisar estar constantemente em um hospital.

Em um vídeo publicado no Instagram, Preta explicou que a escolha do modelo da bomba foi feita com sua equipe médica, destacando a importância de optar por um formato que se adequasse melhor à sua rotina. "Estamos usando essa bombinha de infusão de quimioterapia. Achamos que essa era a melhor opção", contou. A cantora tem compartilhado cada passo de sua jornada com os fãs, buscando manter a transparência e mostrar sua força diante do tratamento.

Veja também: Preta Gil vai ao santuário de Nossa Senhora Aparecida

Ainda no relato, Preta revelou que não estava se sentindo bem na segunda-feira, mas já apresentava melhoras: "Ontem fiquei muito enjoada, hoje estou bem melhor", disse. Apesar dos momentos de mal-estar, a cantora reafirma sua determinação em seguir firme no tratamento, sempre com o apoio de sua família, amigos e seguidores.

Em agosto, oito meses após comemorar o fim do tratamento anterior, Preta surpreendeu o público ao anunciar que precisaria retomar a quimioterapia devido à recidiva. No entanto, ela assegura que está sendo bem acompanhada pelos médicos e que se mantém otimista na sua recuperação. O carinho dos fãs e as orações têm sido uma força extra para a cantora, que segue na luta contra o câncer com coragem e esperança.

O post Em casa, Preta Gil mostra tratamento contra o câncer com bomba portátil foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.