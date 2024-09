Ex-BBB anuncia fim do casamento com pai de sua filha

Através do Instagram, a apresentadora oficializou a separação do atleta de polo aquático. "Muitos de vocês já notaram e já nos questionaram sobre isso, então eu precisava vir aqui ser honesta" afirmou Vivian - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Vivian Amorim, ex-participante do BBB 17, usou as redes sociais nesta última terça-feira (24/9), e anunciou o fim de seu casamento com Leo Hirschmann, com quem vivia um relacionamento desde 2020, e se tornaram pais de Malu, de 2 anos.

Através do Instagram, a apresentadora oficializou a separação do atleta de polo aquático. "Muitos de vocês já notaram e já nos questionaram sobre isso, então eu precisava vir aqui ser honesta com quem nos acompanha. Eu e o Léo nos desconectamos como casal e já vivemos há algum tempo apenas como pai e mãe da Malu", iniciou.

Na sequência, Vivian Amorim ressaltou que eles pretendem ter uma boa relação para priorizar a filha. "Ela é a nossa prioridade e é também o nosso vínculo eterno. Por ela seguiremos sempre juntos, vivendo nessa conexão Manaus/São Paulo, como uma grande família que somos", disse ela.

Por fim, a ex-BBB concedeu agradecimentos pelo apoio recebido dos fãs e admiradores durante o relacionamento com Leo Hirschmann. "Obrigada pelo carinho que sempre tiveram com a gente e fiquem com Deus!", concluiu.

