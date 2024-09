No ar em 'Família é tudo', ex-bbb Beatriz Reis afirma que sofre preconceito por fazer novela

Beatriz Reis, popularmente conhecida como Bia do Brás, abriu o jogo sobre os preconceitos que enfrenta como atriz desde sua participação no BBB24. Em sua nova novela, "Selminha Veneno em Família é tudo", a artista expressou sua indignação em relação às críticas que recebeu. Com um tom confiante, ela afirmou que, apesar da desaprovação, se mantém firme em sua identidade e trajetória, destacando que "são pessoas insignificantes, com argumentos sem embasamento".



Em uma entrevista à Vogue Brasil, Bia compartilhou suas experiências e desafios ao longo da vida, revelando como seus pais sacrificaram tudo para que ela pudesse perseguir o sonho de ser atriz. "Eu vi os meus pais comprarem um terreninho em uma invasão que não tem nem escritura e tentar fazer um quarto pra gente ter uma cama pra dormir", contou. Para ela, cada dificuldade vivida é um combustível para seu crescimento, e ninguém pode fazê-la duvidar de sua trajetória.

Além de seu papel na teledramaturgia, Bia do Brás também conquistou um novo espaço como apresentadora no Encontro com Patrícia Poeta. Empolgada com essa nova fase, ela declarou que "é a primeira vez que estarei como apresentadora em um programa na TV aberta", um dos seus grandes sonhos. A presença de Patrícia Poeta, a quem já admirava, tornou a experiência ainda mais especial.

A artista parece determinada a continuar enfrentando os desafios da indústria, usando suas experiências como uma plataforma para inspirar outros que enfrentam dificuldades semelhantes. Com um espírito resiliente, Bia se recusa a permitir que a negatividade dos outros a impeça de brilhar e alcançar seus objetivos na televisão e no teatro.

