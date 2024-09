Filho de Adriana Esteves exibe peitoral definido em praia de Salvador

Felipe Rica, ator, filho de Adriana Esteves e Marco Ricca, postou fotos na praia do Porto da Barra, em Salvador. De bermuda, ele ostentou o peitoral definido. Os elogios foram inevitáveis.

"Vivendo", elogiou o ator Nicolas Prattes, o Rudá de Mania de Você. "Monstro sagrado", "O filho da Carminha", "Gato", "Lindo", "Tá bonitão", "Biscoita mais", "Um lindo num lugar lindo", dispararam os seguidores.

Em agosto, durante uma entrevista no programa Encontro com Patrícia Poeta, Marco Ricca comentou sobre a sua relação com Felipe, além de Maria, José e Antônia, do seu relacionamento com Luli Miller.

"Conseguir compreender que eles têm vida própria, a gente tentar interferir no que for necessário e deixar que eles voem, que tenham segurança para voar. Os filhos estão aí para romper, trazer o novo para os pais e para a sociedade. A gente põe filho no mundo para fazer com que o mundo melhore. Eu pus quatro pessoas aí", explicou.

