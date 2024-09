Giovanna Ewbank exibe barriga sarada em passeio com Zyan e Bruno Gagliasso

Reprodução/ Instagram Giovanna

Giovanna Ewbank, de 38 anos, chamou a atenção ao exibir seu abdômen definido durante um passeio em família nesta terça-feira (24). A atriz, acompanhada do marido Bruno Gagliasso, de 42 anos, e do filho caçula Zyan, de 4, aproveitou o dia ensolarado para curtir uma cachoeira no Rio de Janeiro. O passeio em meio à natureza foi o último momento em família antes de o casal embarcar em uma viagem internacional a dois.

Bruno Gagliasso compartilhou momentos do dia nas redes sociais, com cliques que mostravam o trio aproveitando o cenário natural. Em uma das imagens, o ator aparece segurando as mãos do pequeno Zyan, enrolado em uma toalha, enquanto em outra foto, Giovanna Ewbank surge com os cabelos molhados e usando um biquíni preto, destacando sua boa forma. A paisagem da cachoeira completou o clima de tranquilidade e conexão com a natureza.

Leia também: Giovanna Ewbank abaixa a calça e choca com barriga negativa

"Dia de cachoeira, dia de mato, dia de amor. Tempo…. tempo…. tempo", escreveu Bruno na legenda, refletindo sobre o momento especial em família. Os seguidores não demoraram a elogiar as imagens compartilhadas pelo ator. "Lindos", comentou um fã, enquanto outro brincou sobre o crescimento rápido de Zyan: "Daqui a pouco ele vai te passar, Bruno!".

Com uma rotina familiar sempre compartilhada com os fãs, o casal Giovanna e Bruno continua a inspirar seguidores com sua sintonia e estilo de vida saudável. Agora, eles se preparam para um momento a dois, com uma viagem internacional marcada para os próximos dias.

Reprodução/ Instagram