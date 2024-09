Elenco e equipe de "Volta por cima" se reúnem para lançar a nova novela

Na terça-feira (24/9), a TV Globo reuniu equipe de criação e produção e elenco de Volta por cima, nova novela das 19h que estreia nesta segunda-feira (30/9). Escrita por Claudia Souto, com direção artística de André Câmara, a próxima obra tem no elenco Jéssica Ellen, Fabricio Boliveira, Amaury Lorenzo, Isadora Cruz, Isabel Teixeira, Milhem Cortaz, Tereza Seiblitz, Juliano Cazarré, Ailton Graça, Drica Moraes, Betty Faria, Rodrigo Fagundes, Fabio Lago, MV Bill, Viviane Araújo, Juliana Alves, Adanilo, Lellê e grande elenco.

Volta por cima fala sobre os resultados das nossas escolhas, conquistas e o preço que estamos dispostos a pagar por elas, trazendo para as telas os dilemas diários de muitos brasileiros. Ambientada em uma empresa de ônibus, a Viação Formosa, e um bairro fictício do subúrbio do Rio de Janeiro, a Vila Cambucá, a trama aborda universos que conversam com o cotidiano da população de muitas cidades do país.

A novela propõe ao público uma reflexão: enquanto a ética norteia a decisão de alguns, outros não resistem aos caminhos amorais, mesmo que isso signifique passar por cima da família e da lei. E aí quem de fato dará a volta por cima?

Veja quem esteve no evento: