Prime Video data de estreia da série brasileira: ‘Sutura’

A série Sutura, dos diretores Jéssica Queiroz e Diego Martins, ganhou cartaz oficial e data de estreia. O thriller será lançado no dia 22 de novembro na plataforma da Prime Video.

O enredo gira em torno de Ícaro, um recém-formado em medicina que não pode exercer sua profissão devido a uma dívida que tem com a faculdade, e da Dra. Mancini, uma cirurgiã de elite que após um trauma não consegue operar devido a tremores nas mãos. Diante das dificuldades, os dois arranjam uma solução para seus probelmas: oferecer conhecimentos médicos a pessoas do mundo do crime.

Estrelada por Humberto Morais e Cláudia Abreu, a produção conta também com Juliana Paiva, Danilo Mesquita, Gabriel Braga Nunes, entre outros. Criada por Fábio Montanari, Sutura foi escrita por Marcelo Montenegro, com desenvolvimento de Gustavo Mello e Zasha Robles.